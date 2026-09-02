यूपी रोडवेज बस में किराए का झंझट खत्म, तो मुफ्त में 60+ महिलाएं धार्मिक यात्रा और रिश्तेदारों से मिलने निकलीं 

जागरण संवाददाता, आगरा। उम्र के इस पड़ाव पर जहां सफर के लिए किराये का हिसाब कई बार कदम रोक देता था, वहीं रोडवेज की मुफ्त यात्रा सुविधा ने बुजुर्ग महिलाओं के सफर को आसान कर दिया है। फिर चाहे उन्हें धार्मिक यात्रा पर जाना हो या फिर मायके और रिश्तेदारी में।

प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। आगरा से संचालित होने वाली बसों में लगभग 500 बुजुर्ग महिलाएं सफर कर चुकी हैं। मुफ्त यात्रा की सुविधा का सबसे अधिक लाभ उन बुजुर्ग महिलाओं को मिल रहा है, जिन्हें मायके, रिश्तेदारों या धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए पहले किराये की चिंता करनी पड़ती थी। अब वे बिना किराये की चिंता किए रोडवेज बसों में सफर कर रही हैं। आगरा से आसपास के जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली बसों में बुजुर्ग महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी है।

मायके, रिश्तेदारों और धार्मिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान किशोरपुरा की रामकली कहतीं हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आय के साधन सीमित हो जाते हैं। ऐसे में आने-जाने का किराया भी कई बार अतिरिक्त बोझ बन जाता है। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से अब जरूरी होने पर रिश्तेदारों से मिलने या धार्मिक यात्रा पर जाने में आसानी हो रही है।