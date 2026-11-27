जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहपुर सीकरी के पर्यटन में साउंड एंड लाइट शो नए रंग भरेगा। उप्र के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार शाम शो का उद्घाटन किया। शो 20-22 मिनट का है, जिसमें फतेहपुर सीकरी के प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जानकारी मिलेगी। इससे फतेहपुर सीकरी से दूरी बनाते पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ी है, जिससे शहर में रात्रि प्रवास भी बढ़ेगा।

फतेहपुर सीकरी में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना में 9.26 करोड़ रुपये की लागत से साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इसमें दीवान-ए-आम पर लाइटिंग, ऑडियो सिस्टम, थ्री-डी मैपिंग के साथ साउंड एंड लाइट शो के लिए प्राेजेक्टर आदि लगाए गए हैं। शो में बीर छबीली टीला पर हुए उत्खनन के जरिये अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने से पहले की स्थिति दिखाई जाएगी।

शो में स्मारक की वास्तुकला, वर्तमान स्थिति, अकबर द्वारा राजधानी बनाए जाने और पानी की कमी के चलते छोड़े जाने की जानकारी भी मिलेगी। शाे शुरुआत में कुछ दिन निश्शुल्क रहेगा, जिससे कि उसका प्रचार-प्रसार हो सके। यहां बाद में भारतीय पर्यटकों पर 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों पर 150 रुपये का टिकट लागू होगा।