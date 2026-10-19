महानवमी 2026: आगरा का 250 साल पुराना मां चामुंडा देवी मंदिर, ब्रिटिश काल में अंग्रेज भी नहीं हटा पाए मंदिर

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा में वैसे तो मां शक्ति स्वरूप देवी माता के कई मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ मंदिर विशेष महत्ता रखते हैं। उनमें से एक है राजामंडी रेलवे स्टेशन स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर। इसके एक ओर न्यू राजामंडी कालोनी है और दूसरी ओर राजामंडी रेलवे स्टेशन है। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। यहां दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते है।

चामुंडा देवी मंदिर का इतिहास चामुंडा देवी मंदिर करीब 250 वर्ष प्राचीन है। क्षेत्र में पहले टीले थे, जिस पर चामुंडा देवी की मूर्ति स्वत: प्रकट हुईं थीं। धीरे-धीरे आबादी बढ़ी, तो श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण कराया। अंग्रेजों के शासनकाल में जब यहां रेलवे पटरी बिछाई गई, तब मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली और पटरी में घुमावदार मोड़ देकर बिछाया गया।