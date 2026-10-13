आगरा के पास टली बड़ी रेल दुर्घटना, ईदगाह-बांदीकुई मेमू का कोच बेपटरी, पांच घंटे बाधित रहा रेलवे ट्रैक

जागरण संवाददाता, आगरा। नदवई स्टेशन के पास मंगलवार सुबह ईदगाह-बांदीकुई मेमू ट्रेन का एक कोच बेपटरी हो गया। घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन रेल यातायात करीब पांच घंटे बाधित रहा। इससे आगरा से बांदीकुई होकर जयपुर जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई ट्रेनों को बयाना होकर चलाया गया।

गाड़ी संख्या 64621 ईदगाह-बांदीकुई मेमू सुबह करीब 11 बजे नदवई स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद, सुबह 11:06 बजे, नदवई-खेड़ली सेक्शन के किलोमीटर संख्या 96/08 पर एक कोच का पहिया पटरी से उतर गया। ट्रेन की गति कम होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी घटनास्थल पहुंचे।

डीआरएम गगन गोयल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एनसीआर मुख्यालय, प्रयागराज से भी अधिकारियों की टीम रवाना हुई। कर्मचारियों ने करीब पांच घंटे की मेहनत के बाद पहिया पटरी पर चढ़ाया। सुबह करीब 11 बजे बाधित हुआ ट्रैक शाम करीब चार बजे फिर चालू किया जा सका। इस दौरान आगरा से बांदीकुई होकर जयपुर जाने वाला रेल मार्ग पूरी तरह बाधित रहा।