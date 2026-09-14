DVVNL बना रहा 20 साल आगे की बिजली आपूर्ति का मास्टर प्लान, नए पावर हाउस बनेंगे; ट्रांसफार्मर होंगे अपग्रेड

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बिजली की मांग के बीच दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) अब भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बिजली व्यवस्था तैयार करने में जुट गया है। अगले 20 साल की बिजली जरूरत को ध्यान में रखते हुए डीवीवीएनएल वर्ष 2026-27 का बिजनेस प्लान तैयार कर रहा है।

इसमें नए बिजलीघरों की स्थापना, मौजूदा बिजलीघरों की क्षमता वृद्धि और ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का खाका तैयार किया जाएगा। मांग बढ़ने से पहले बढ़ेगी क्षमता, नए बिजलीघरों से मजबूत होगा नेटवर्क आवासीय कॉलोनियों के विस्तार, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और लगातार बढ़ रही आबादी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में बिजलीघर और ट्रांसफार्मर अपनी क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं, वहां भविष्य में ओवर लोडिंग की समस्या बढ़ सकती है। डीवीवीएनएल ने पहले ही आधार भूत ढांचा मजबूत करने की योजना बना रहा है।