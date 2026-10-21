दीपावली पर घर जाना हुआ मुश्किल: लंबी दूरी की ट्रेनों में 'नोरूम', वेटिंग लिस्ट लंबी

जागरण संवाददाता, आगरा। इस साल दीपावली के मौके पर अगर आप घर जाने की सोच रहे हैं। अभी तक टिकट बुक नहीं कराया है तो आपकी परेशानी बढ़ने जा रही है। अब आपको स्पेशल ट्रेनों या फिर तत्काल से ही टिकट मिल सकती है। वेटिंग लिस्ट अधिक होने के कारण लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नोरूम की स्थिति है। जिन ट्रेनों में नोरूम नहीं है उनमें एसी और स्लीपर श्रेणी में वेटिंग बहुत अधिक है।

वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेनें एक से लेकर 20 फेरे तक लगा रही हैं। हालांकि विशेष ट्रेनों में साधारण कोच की संख्या पांच से छह है। वेटिंग लिस्ट 350 के पार होने के चलते लिया गया निर्णय नई दिल्ली-आगरा रेल खंड, नई दिल्ली-हावड़ा रेल खंड में हर दिन 550 यात्री ट्रेनों का संचालन होता है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हर दिन 26 हजार और टूंडला से 40 हजार यात्री सफर करते हैं। सबसे अधिक परेशानी आगरा से पटना, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों में आ रही है। इन शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है।