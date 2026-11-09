पेट्रोल-डीजल महंगा: आगरा में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में भारी उछाल, दीपावली पर 19 गुना बढ़ी बिक्री

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली पर शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई लोग पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से बचने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अब इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और ई-रिक्शा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ग्राहकों में इन वाहनों को लेकर उत्साह इतना है कि पसंदीदा मॉडल खरीदने के लिए एक से दो महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। बिक्री के आंकड़े भी ईवी की बढ़ती लोकप्रियता की गवाही दे रहे हैं। वर्ष 2020-21 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 886 थी, जो वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक बढ़कर 17,036 पहुंच गई। यानी छह साल में बिक्री करीब 19 गुना हो गई। इस दौरान कार, स्कूटर, बस और ई-रिक्शा की मांग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की।