डब्ल्यूपीएल 2027 नीलामी में आगरा की भारती सिंह पर रहेंगी नजरें,10 लाख बेस प्राइस के साथ शामिल

जागरण संवाददाता, आगरा। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 की नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगी। इसमें 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी और फ्रेंचाइजियों के पास 27 स्लाट उपलब्ध हैं। इसमें जिले की महिला क्रिकेटर भारती सिंह अनकैप्ड (जिसने सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैच न खेला हो।) खिलाड़ियों की सूची में 10 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ शामिल हैं। इनके साथ अनन्या के नाम की भी चर्चा है।

यूपी की अंडर-19 टीम से खेल चुकी हैं भारती भारती उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम से खेल चुकी हैं और स्थानीय अकादमियों से निकलकर राज्य स्तर पर पहचान बनाई है। कोच हिमांशु और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार घरेलू प्रदर्शन के दम पर उनके जैसी खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचने का मौका मिलेगा। नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों के लिए 20 स्लाट हैं।

आगरा महिला क्रिकेट का पुराना केंद्र रहा है। हेमलता काला ने यहां की बेटियों के लिए रास्ता बनाया, पूनम यादव ने अपनी स्पिन से पहचान बनाई और दीप्ति शर्मा ने विश्व कप जीतकर जिले का नाम रोशन किया। दीप्ति यूपी वारियर्ज की रिटेन सूची में हैं और टीम की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं।