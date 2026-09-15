UP Election 2027: सवर्ण वोट साधने की तैयारी, बसपा खेरागढ़ से नीरज रावत को बनाएगी प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, आगरा। UP Election 2027 दलित के साथ सवर्णाें के सहारे सत्ता तक पहुंची बसपा विधानसभा चुनाव के लिए पुराने रंग में रंगने लगी है। जिले की नौ विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की शुरुआत खेरागढ़ विधानसभा से की जा रही है। सवर्णाें को साधने के लिए हाथरस के बाद खेरागढ़ सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है।

बुधवार को खेरागढ़ में आयोजित जनसभा में नीरज रावत को बसपा प्रत्याशी घोषित करेगी। पहले जनसभा में पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बुलाने की तैयारी चल रही थी, उन्हें पार्टी से हटाए जाने के बाद मंडल स्तर के पदाधिकारी की प्रत्याशी घोषित करेंगे।

आगरा अलीगढ़ मंडल में हाथरस के बाद बसपा का दूसरा प्रत्याशी किया जाएगा घोषित विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा, कांग्रेस की तरह से बसपा की सवर्णाें को साधने के लिए ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज पर नजर टिकी हुई है। बसपा आगरा और अलीगढ़ मंडल में ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशी पर दावं लगा रही है। हाथरस में अवनि शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया था, इसके बाद अब खेरागढ़ में ब्राह्मण प्रत्याशी नीरज रावत को घोषित कर सवर्ण समाज के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। इसके बाद फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी सीट से ठाकुर प्रत्याशी को उतारने की संभावना है।

नीरज रावत को घोषित किया जाएगा खेरागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हालांकि, बसपा से पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को हटाए जाने का असर प्रत्याशी घोषित करने के लिए आयोजित की जा रहीं जनसभा में दिखाई देगा। पार्टी से आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने जिले में पहला प्रत्याशी घोषित करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के लिए प्रयास किए थे लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में मुख्य मंडल प्रभारियों द्वारा ही 16 सितंबर को राजमहल गार्डन, खेरागढ़ में होने जा रही जनसभा में प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी।