आखिर क्यों बोले भूपेंद्र चौधरी? अखिलेश यादव ने कभी शिवपाल को नेता नहीं माना, सैफई परिवार में अंतर्कलह

जागरण संवाददाता, आगरा। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शिवपाल यादव को लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से हटाने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सैफई परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाचा-भतीजे के रिश्ते जगजाहिर हैं।

अखिलेश यादव ने कभी भी शिवपाल यादव को अच्छे मन से नेता नहीं माना है। परिवार में और घर में भारी अंतर्विरोध है। विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति सामने आएगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा चाचा-भतीजे के रिश्ते जगजाहिर हैं एमएसएमई और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी सोमवार को सर्किट हाउस में सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। जेन-जी के बाद यूजीसी रोल बैक आंदोलन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह समाज में भ्रम फैलाने, समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने का विदेशी षड्यंत्र है। इसके अलावा कुछ नहीं है।