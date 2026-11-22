जागरण संवाददाता, आगरा। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी खोई जमीने हासिल करने के लिए बसपा जोर लगा रही है। आगरा के एत्मादपुर में रविवार को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने मॉडल स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एत्मादपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सर्वेश बघेल के नाम की घोषणा की।

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि आप लोग 6 दिसंबर के लिए तैयार रहिए खुद बहनजी आपके बीच मे संदेश देंगी। लोग कहते हैं कि आकाश गुस्से में बहुत बोलता है, लेकिन आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपको गुमराह करने के लिए पूरी बरात आने वाली है।

आकाश ने कहा कि होर्डिंग पर पर उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, हमारे टैक्स का 7000 करोड रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन झांसी के अस्पताल में आग से बचने का उनके पास इंतजाम नहीं है। 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, इनके पास पैसे नहीं हैंं। युवा तैयारी करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, इनका लीक हुआ पेपर समय से पहले पहुंच जाता है।

हत्याओं के मामले में यूपी नंबर वन बसपा के राष्ट्रीय संयोजन ने कहा कि हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, आरोपी को कैमरे के सामने लंगड़ाकर चलाया जाता है। सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 25000 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। सरकार कहती है कि हमने बंद नहीं किया स्कूल मिला दिए। 140000 से ज्यादा शिक्षक के पद खाली पड़े हैं।

यूपी में दो करोड़ से ज्याद बेरोजागर आकाश आनंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है। हर साल फॉर्म भरते हैं, फीस भरते हैं और परीक्षा भी देते हैं और फिर खबर आती है पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान की उम्र निकल ही आ रही है अभी जांच चल रही है।

बीजेपी की असली बी टीम सपा और कांग्रेस आकाश ने कहा कि सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए, सपा सरकार आते ही नाम बदल दिए। कांग्रेस और सपा हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जबकि बीजेपी की असली बी टीम सपा और कांग्रेस हैं। एक तरफ से तीन पार्टी हैं और दूसरी तरफ बसपा।