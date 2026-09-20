यूपी चुनाव से पहले BJP जिला प्रभारियों में बदलाव, बृज बहादुर आगरा महानगर, घनश्याम लोधी जिला प्रभारी बने

जागरण संवाददाता, आगरा। विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन को और मजबूती देने के लिए शनिवार को जिला प्रभारियों में बदलाव कर दिया। संगठन में समन्वय के लिए बदले गए प्रभारियों में जातिगत समीकरण के साथ ही पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को साधने का काम भी किया है। आगरा महानगर के लिला प्रभारी हाथरस के बृज बहादुर और जिले के प्रभारी मथुरा के घनश्याम लोधी को बनाया गया है। वहीं आगरा से चार पुराने पदाधिकारियों को भी जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

जातिगत समीकरण के साथ ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी साधने का प्रयास शनिवार शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। इसमें आगरा महानगर प्रभारी बृज बहादुर को बनाया गया है और आगरा जिला के प्रभारी घनश्याम लोधी बनाए गए हैं। बृज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज से हैं और वे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं।