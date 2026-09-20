यूपी चुनाव से पहले BJP जिला प्रभारियों में बदलाव, बृज बहादुर आगरा महानगर, घनश्याम लोधी जिला प्रभारी बने
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए आगरा के जिला प्रभारियों में बदलाव किया ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले आगरा जिला प्रभारियों में बदलाव किया।
बृज बहादुर आगरा महानगर, घनश्याम लोधी आगरा जिले के प्रभारी बने।
आगरा के चार पदाधिकारियों को भी अन्य जिलों की जिम्मेदारी मिली।
जागरण संवाददाता, आगरा। विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन को और मजबूती देने के लिए शनिवार को जिला प्रभारियों में बदलाव कर दिया। संगठन में समन्वय के लिए बदले गए प्रभारियों में जातिगत समीकरण के साथ ही पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को साधने का काम भी किया है। आगरा महानगर के लिला प्रभारी हाथरस के बृज बहादुर और जिले के प्रभारी मथुरा के घनश्याम लोधी को बनाया गया है। वहीं आगरा से चार पुराने पदाधिकारियों को भी जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
जातिगत समीकरण के साथ ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी साधने का प्रयास
शनिवार शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। इसमें आगरा महानगर प्रभारी बृज बहादुर को बनाया गया है और आगरा जिला के प्रभारी घनश्याम लोधी बनाए गए हैं। बृज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज से हैं और वे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
लोधी समाज से मथुरा के घनश्याम लोधी को जिम्मेदारी दी गई है। वे भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। अब तक आगरा महानगर के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और जिल के प्रभारी अमित वाल्मीकि थे।
आगरा के चार पदाधिकारियों को भी बनाया गया जिला प्रभारी
इस बार आगरा के चार पदाधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद गुप्ता को मथुरा जिला का प्रभारी बनाया गया है। गिर्राज कुशवाहा को फिरोजाबाद महानगर, श्याम भदौरिया को मैनपुरी और अनिल चौधरी को हाथरस जिले की कमान सौंपी गई है। चारों पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। प्रमोद गुप्ता महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं और गिर्राज कुशवाह जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। श्याम भदौरिया भी जिलाध्यक्ष रहे हैं और अनिल चौधरी ब्रज क्षेत्र में महामंत्री रहे हैं।