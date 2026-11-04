भाजपा ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की कार्यसमिति सूची में विवादित नाम, जारी होने के कुछ घंटे बाद ही रोकी गई

जागरण संवाददाता, आगरा। भाजपा में संगठन के गठन की लंबी प्रक्रिया है। कई स्तर से सत्यापन के बाद पदाधिकारी बनाए जाते हैं। इसके बाद भी ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की कार्यसमिति में विवादित शामिल हो गए। सूची जारी होने के बाद रार शुरू हुई तो कुछ घंटे बाद ही यह सूची रोक दी गई। पदाधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सूची हटा दी। अभी तक यह सूची दोबारा जारी नहीं हुई है।

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने 30 अक्टूबर को ब्रज क्षेत्र की महिला मोर्चा कार्यसमिति की सूची जारी की थी। 39 पदाधिकारियों की इस सूची में आगरा से उपमा गुप्ता को उपाध्यक्ष, रंजना पंवार को महामंत्री और शशि को कार्यालय मंत्री बनाया गया था। इनके साथ ही ज्योति जादौन को आइटी संयोजक और प्रियंका दुबे को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया था। इनके साथ ही प्रतिमा भार्गव को कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया।

पदाधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह सूची साझा कर दी। रात में यह सूची डिलीट कर दी। मगर, कुछ पदाधिकारी तो अपने नाम के आगे पद भी लिख रही हैं। मगर, अभी तक सूची दोबारा जारी नहीं की गई है। सूची में शामिल नामों में से एक नाम पर पदाधिकारियों को आपत्ति है।