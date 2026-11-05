Happy Diwali का संदेश कहीं निकाल न दे 'दिवाला', साइबर शातिरों ने चली नई चाल

अली अब्बास, आगरा। शुभ दीपावली के नाम से भेजा गया शुभकामना संदेश आपका बैंक खाता खाली करके दिवाला निकाल सकता है। साइबर अपराधियों ने दीपावली की शुभकामनाओं के नाम से एपीके फाइल भेजना शुरू कर दिया। जिसे क्लिक करते ही मोबाइल हैक करके ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लोगों खाते खाली करने का प्रयास कर रहे हैं।

पुलिस कमिश्नरेट में दस महीने में साइबर अपराधियों के हाथों लोगों ने 21 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं। साइबर अपराधी भी अब माैसम के अनुसार मैसेज और लिंक भेजते हैं। दो महीने से वह शहर के लोगों को ग्रीन गैस मीटर अपडेट, सब्सिडी लौटाने या बिल के 12 रुपये बकाया होने का झांसा देकर लोगों को शिकार बना रहे थे। दो दर्जन से अधिक लोगों से तीन करोड़ रुपये से अधिक की रकम ठग चुके हैं।

अब दीपावली का त्योहार होने के चलते शुभकामना संदेश भेजने लगे हैं। बुधवार को साइबर क्राइम सेल दो मामले पहुंचे। जिसमें दीपावली की शुभकामना के नाम पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने का प्रयास किया गया। समय रहते साइबर क्राइम सेल पहुंचने पर उनके बेंक खाते सुरक्षित रहें।

इस वर्ष रकम गंवाने वालों में अधिकांश लोग निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि लोगों को एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स शुभकामना के नाम पर वाट्सएप पर आने वाली किसी भी एपीके फाइल या लिंक को क्लिक नहीं करे। साइबर ठगी का शिकार होने की स्थिति में तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल संपर्क करें।