आगरा AQI आज: प्रमुख जगहों पर कहां कितनी जहरीली है हवा? फतेहपुर सीकरी में 228 पहुंचा एक्यूआई

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहपुर सीकरी स्थित आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशन पर शहर में मंगलवार को हवा खराब स्थिति में दर्ज की गई। फतेहपुर सीकरी के ददुआपुर में स्थित उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 रहा। यहां हवा में घुले अति सूक्ष्म कण (पीएम2.5) का औसत 216, धूल कण (पीएम.10) का औसत 228 और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) का औसत 36 रहा।

यह क्रमश: 60, 100 और 3.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। शहर में संजय प्लेस स्थित ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर हवा सबसे खराब रही। अति सूक्ष्म कणों, धूल कणों व कार्बन कणों की मात्रा मानक से अधिक फतेहपुर सीकरी स्थित ऑटोमेटिक मॉनिटरिंंग स्टेशन की शुरूआत 24 जुलाई से हुई थी। यहां एक अक्टूबर को हवा बहुत खराब और 21, 23, 25, 26 व 27 अक्टूबर को खराब स्थिति में दर्ज की गई। शहर में मंगलवार को सभी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा मध्यम स्थिति में रही। संजय प्लेस में एक्यूआई 175 तक पहुंच गया।

शहर के अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में जाने से बचें संजय प्लेस और शास्त्रीपुरम में हवा में अति सूक्ष्म कण, मनोहरपुर, सेक्टर तीन-बी आवास विकास कालोनी, रोहता और शाहजहां गार्डन में धूल कणों की मात्रा अधिक घुली रही। शहर में संजय प्लेस में हवा सबसे खराब हाेने की वजह एमजी रोड पर मेट्रो की बैरीकेडिंग के चलते लग रहा जाम, निर्माण कार्यों के चलती उड़ रही धूल को रोकने के उचित इंतजाम नहीं किया जाना है।

मास्क लगाकर रखें एसएन मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विभाग के डॉ. जीवी सिंह ने बताया कि हवा में घुले अति सूक्ष्म कण सांस के साथ श्वसन नलिका में पहुंचने से उसमें सूजन आ जाती है, जिससे खांसी उठती है। प्रदूषित क्षेत्रों में जाने से बचें और मास्क लगाकर रहें।

तापमान में आई गिरावट शहर में मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा था।