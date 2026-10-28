UP Weather Alert: तूफान के दौरान मैनपुरी में IMD की चेतावनी, बचाव के उपाय और मौसम का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान अर्णव के प्रभाव से मौसम बिगड़ने की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज-चमक, वज्रपात, तेज हवाओं और बेमौसम वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए एडीएम श्यामलता आनंद ने किसानों को फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है।

28 से 31 अक्टूबर तक वर्षा, तेज हवा और वज्रपात की आशंका एडीएम ने कहा कि पक चुकी धान, दलहन और तिलहन की फसल की परिस्थितियों के अनुसार जल्द कटाई कर लें। उपज को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। खुले में रखे अनाज को तिरपाल से ढकें और खेतों में जलभराव न होने दें। मंडी समितियां भी खुले में रखी कृषि उपज को गोदामों या ढके स्थानों पर सुरक्षित कराएं।