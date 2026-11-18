संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक दो अलग-अलग हादसों में तीन लोग घायल हो गए। पहले हादसे में कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी, जबकि दूसरे में चालक को नींद की झपकी आने से सवारियों से भरी टैक्सी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। दोनों घटनाओं में यूपीडा की टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया।



पहला हादसा मंगलवार रात करीब 10:30 बजे किलोमीटर सात के पास हुआ। चित्रकूट से गाजियाबाद जा रही कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार को मोहनराम शास्त्री चला रहे थे। उसमें रामविलास शुक्ला और उनकी पत्नी प्रभावती निवासी राजेंद्र नगर, गाजियाबाद सवार थे। दुर्घटना में दंपती घायल हो गए।

सूचना पर यूपीडा सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी, एसएसडी पेट्रोलिंग टीम और थाना डौकी के उपनिरीक्षक मोहम्मद खालिद पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दूसरा हादसा बुधवार सुबह 5:20 बजे किलोमीटर 29 300 पर हुआ। गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही अर्टिगा टैक्सी में दो परिवारों के सदस्य सवार थे। चालक शिब्रता जलानी को नींद की झपकी आने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई।