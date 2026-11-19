जागरण संवाददाता, आगरा। सड़क हादसे में घायल महिला मरीज को मृत मानते हुए स्वजन ने वेंटीलेटर सपोर्ट से हटवा दिया। हाॅस्पिटल से बाहर आने के बाद मरीज के शरीर में हरकत होने पर स्वजन भड़क गए। हाॅस्पिटल प्रबंधन पर मरीज को मृत बताने और पैसे जमा कराने के बाद बिल ना देने पर बुधवार रात को हंगामा किया।

इसके बाद मरीज को दूसरे हास्पिटल में ले गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है। इरादतनगर के नगला पाढ़म की रहने वाले 60 वर्ष की शशि देवी 13 नवंबर को आटो से मधु नगर आ रहीं थी, ऑटो से गिरने पर सिर में चोट लगने पर कृष्णा हाॅस्पिटल में भर्ती कराया।

बेटे नरेंद्र ने बताया कि तबीयत में सुधार ना होने पर एसएन इमरजेंसी और वहां से समर्पण हाॅस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ले गए। 16 नवंबर को ब्रेन सर्जरी की गई, इसके लिए 70 हजार रुपये जमा कराए लेकिन बिल नहीं दिया। सर्जरी के बाद 72 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा गया लेकिन 48 घंटे बाद भी हाॅस्पिटल प्रबंधन ने तबीयत में सुधार ना होने की बात कहते हुए लंबे समय तक वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखने के लिए कहा।

तबीयत में कोई सुधार न होने पर स्वजन मृत मानते हुए बुधवार रात 8.30 बजे छुट्टी करा ली, वेंटीलेटर सपोर्ट से हटने के बाद हाॅस्पटिल से बाहर आने पर शरीर में हरकत होने लगी। स्वजन के साथ में आए लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कर दिया।