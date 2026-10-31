आगरा: मुंहबोले भाई ने किया विश्वासघात, महिला पुलिसकर्मी से जमीन में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी,

जागरण संवाददाता, आगरा। महिला आरक्षी से जमीन में निवेश के नाम पर आठ लाख ठगे जासं, आगरा: महिला आरक्षी से पारिवारिक संबंध बनाने के बाद युवक ने जमीन में निवेश के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपये ठग लिए। रकम वापस मांगने पर उसने आरक्षी और उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी। शाहगंज थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

शाहगंज के पथौली निवासी कुसुमलता ने गौतमबुद्ध नगर के ख्वाजपुर, जेवर में रहने वाले सुनील समेत सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कुसुमलता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नोएडा में आरक्षी है। वहीं सुनील से उसकी पहचान हुई और वह मुंहबोला भाई बन गया।