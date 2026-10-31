आगरा में महिला सिपाही ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में पंखे से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, आगरा। शाहगंज आवासीय पुलिस लाइन के सरकारी आवास में रहने वाली महिला सिपाही आरती का शव शनिवार सुबह पंखे से लटकता हुआ मिला। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

महिला सिपाही आरती मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली थीं और उनकी तैनाती आगरा के डीसीपी सिटी कार्यालय में थी। वे पिछले करीब एक महीने से अवकाश पर थीं। शनिवार को उनके सरकारी आवास में उनका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।