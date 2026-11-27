संवाद सूत्र, जगनेर (आगरा)। थाना जगनेर क्षेत्र के गांव वीरभान में बेटी को ब्याहने आई बारात को रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि डीजे पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के गाने बजाने से नाराज कुछ लोगों ने बरात को घेर लिया। विरोध करने पर दूल्हे को घोड़ी से गिराकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई।

महिलाओं के साथ अभद्रता और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप है। पीड़ित सुरेंद्र के मुताबिक, 26 नवंबर की रात करीब नौ बजे उनकी बेटी की बारात चढ़ रही थी। डीजे पर बाबा साहेब के गाने बजाए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग पहुंचे और डीजे बंद कराने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

आरोप है कि इसके बाद करीब 20 से 25 लोग एकजुट होकर बरातियों पर टूट पड़े। दूल्हे को घोड़ी से गिराकर मारपीट की गई। परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। हमलावरों पर बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। घटना में कई लोगों के घायल होने की बात कही गई है।