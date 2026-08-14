कैलाश मेला को लेकर आया रूट प्लान, रविवार से ही आगरा में भारी वाहनों पर प्रतिबंध; मथुरा जाने वाले को आएगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को कैलाश मेले में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालु कैलाश मंदिर और अन्य शिव मंदिरों पर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। रविवार शाम चार बजे से शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा।

डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर मथुरा और फिरोजाबाद से आने-जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। रविवार शाम चार बजे से सोमवार को कार्यक्रम समाप्ति तक मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान बाहरी और आंतरिक मार्गों में परिवर्तन किया जाएगा।

दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को थाना रिफाइनरी क्षेत्रांतर्गत टाउनशिप चौराहा (स्वर्ण जयंती अस्पताल के सामने) से गोकुल बैराज, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। हाथरस से आगरा की ओर आने वाले भारी वाहनों को सिकंदराराऊ या सादाबाद से मथुरा होकर भेजा जाएगा।