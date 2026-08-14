कैलाश मेला को लेकर आया रूट प्लान, रविवार से ही आगरा में भारी वाहनों पर प्रतिबंध; मथुरा जाने वाले को आएगी दिक्कत
श्रावण मास के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को कैलाश मेले के लिए आगरा में भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा और मार्ग परिवर्तन लागू होगा। यह व्यवस्था रविवार शाम 4 बजे से सोमवार को कार्यक्रम समाप्ति तक मथुरा, फिरोजाबाद और दिल्ली रूट पर रहेगी।
HighLights
कैलाश मेले के लिए आगरा में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लागू।
रविवार शाम 4 बजे से सोमवार तक मार्ग परिवर्तन रहेगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को कैलाश मेले में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालु कैलाश मंदिर और अन्य शिव मंदिरों पर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। रविवार शाम चार बजे से शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा।
डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर मथुरा और फिरोजाबाद से आने-जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे। रविवार शाम चार बजे से सोमवार को कार्यक्रम समाप्ति तक मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान बाहरी और आंतरिक मार्गों में परिवर्तन किया जाएगा।
दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को थाना रिफाइनरी क्षेत्रांतर्गत टाउनशिप चौराहा (स्वर्ण जयंती अस्पताल के सामने) से गोकुल बैराज, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। हाथरस से आगरा की ओर आने वाले भारी वाहनों को सिकंदराराऊ या सादाबाद से मथुरा होकर भेजा जाएगा।
बाहरी मार्ग परिवर्तन के तहत
- एनएच-19 पर रैपुरा जाट दक्षिणी बाइपास से कुबेरपुर कट के मध्य भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- फिरोजाबाद से मथुरा जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे।
- मथुरा से फिरोजाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन रैपुरा जाट से दक्षिणी बाइपास, रोहता नहर चौराहा से दिगनेर मार्ग से इनर रिंग रोड होकर जाएंगे।
- हाथरस की तरफ से आने वाले सभी वाहन जो फिरोजाबाद जाना चाहते हैं, खंदौली से मुड़ी चौराहा से एत्मादपुर से एनएच-19 होकर जाएंगे।
आंतरिक मार्ग परिवर्तन
- सिकंदरा मंडी के ऊपर एनएच-19 से सिकंदरा चौराहा की तरफ किसी भी प्रकार का वाहन नहीं आयेगा। यह सभी वाहन सर्विस रोड से होकर मंडी अंडरपास से होकर शास्त्रीपुरम पुल से होकर जाएंगे।
- एनएच-19 कैलाश मोड़ से कैलाश मंदिर तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- सिकंदरा मंडी के नीचे सर्विस रोड से कोई भी वाहन का आवागमन सिकंदरा चौराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेगा।
- कारगिल पेट्रोल पंप की तरफ से कोई भी वाहन सिकंदरा चौराहा की तरफ नहीं जायेगा।
- फिरोजाबाद रामबाग से मथुरा जाने वाले हल्के वाहन गुरुद्वारा गुरू का ताल से गुरूद्वारा आरओबी से करकुंज, कारगिल पेट्रोल पंप, सिकंदरा आरओबी के नीचे से यूपीएसआईडीसी रोड होकर जाएंगे।
- मथुरा से फिरोजाबाद, अलीगढ, रामबाग (आगरा) को आने वाले हल्के वाहन शास्त्रीपुरम आरओबी से यूपीएसआईडीसी रोड होकर सिकंदरा आरओबी, कारगिल पेट्रोल पम्प करकुंज, भावना टावर से गुरूद्वारा आरओबी होकर जाएंगे।
- एनएच-19 गुरुद्वारा से कोई भी वाहन सिकंदरा चौराहा की तरफ नहीं जाएगा
- भावना एस्टेट तिराहे से कोई भी वाहन ओवरब्रिज होते हुए गुरुद्वारा की तरफ नहीं जाएगा।
- केके नगर कट से कोई भी वाहन एनएच-19 पर नहीं आएगा।
- सोमवार सुबह चार बजे से जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना तक सभी वाहनों का आवागमन भोगीपुरा से पृथ्वीनाथ फाटक तक प्रतिबंधित रहेगा।
- सोमवार की सुबह चार बजे से वायु विहार से कोई भी चार पहिया वाहन पृथ्वीनाथ फाटक की तरफ नहीं जाएगा
- सोमवार सुबह चार बजे भारी वाहन,रोडवेज की बसें एनएच-19 से वाटर वर्क्स चौराहे पर नहीं जाएंगी।
- सोमवार सुबह चार बजे से एकता थाने से राजेश्वर मंदिर की तरफ सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- सोमवार सुबह चार बजे से राजपुर चुंगी चौराहा से राजेश्वर मंदिर की तरफ सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।