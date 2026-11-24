संवाद सूत्र, किरावली (आगरा)। कागारौल थाना क्षेत्र के जैंगारा कस्बे में स्कूटी सवार दो युवकों पर थार सवार हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश फैल गया।

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने कागारौल-किरावली मार्ग पर जाम लगा दिया। विरोध में जैंगारा कस्बे का बाजार भी बंद रहा। बसेरी चाहर निवासी अमित चाहर की जैंगारा कस्बे में इंस्पेक्टर मार्केट में सृष्टि पावर सॉल्यूशन नाम से इनवर्टर की दुकान है। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने दोस्त कर्मवीर चाहर के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। आरोप है कि बसेरी चाहर मोड़ के पास पीछे से आई थार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।

दोनों के सड़क पर गिरते ही थार से उतरे चार-पांच अज्ञात हमलावरों ने लाठी-डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपितों की गाड़ी की नंबर प्लेट पर गोबर लगा था, जिससे उसका नंबर नहीं पढ़ा जा सका।

घटना के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा कर कागारौल-किरावली मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों ने हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी और घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 15 मिनट बाद जाम खुलवा दिया।