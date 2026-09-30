आगरा में दौड़ते-दौड़ते अचानक रुक गईं सांसें, 15 वर्षीय किशोर की हुई मौत
आगरा में बच्चों के साथ दौड़ लगाने निकले 15 वर्षीय किशोर ग्रीस कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो ...और पढ़ें
HighLights
आगरा में दौड़ते समय 15 वर्षीय किशोर ग्रीस कुमार की मौत।
सांस लेने में दिक्कत हुई, अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित।
डॉक्टरों ने युवाओं में कार्डियोमायोपैथी को संभावित कारण बताया।
संवाद सूत्र, आगरा। सुबह बच्चों के साथ दौड़ लगाने निकले 15 वर्षीय किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मंगलवार को मौत हो गई। गांव से बाहर निकलते ही उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। साथ मौजूद बच्चों ने इसकी सूचना स्वजन को दी। स्वजन उसे तत्काल शमसाबाद स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
निबोहरा के गांव पल्टुआपुरा निवासी 15 वर्षीय ग्रीस कुमार पुत्र पोहप सिंह मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे घर से बच्चों के साथ दौड़ लगाने के लिए निकला था। गांव से बाहर निकलते ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी हालत बिगड़ती देखकर साथ मौजूद बच्चों ने स्वजन को सूचना दी।
जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और किशोर को लेकर शमसाबाद के अस्पताल गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर गांव के ही सरकारी विद्यालय में कक्षा पांच का छात्र था। अचानक हुई मौत की खबर से गांव में भी शोक का माहौल है।
ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से करें संपर्क
कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्राफिक आब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के कारण युवाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। ये जेनेटिक होता है। ऐसे में बचाव के लिए जब बच्चे का दिल की जुड़ी को समस्या होतो अभिभावक तुरंत किसी डाक्टर से संपर्क कर इलाज शुरू कराएं। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। - डॉ. प्रभात अग्रवाल, वरिष्ठ फिजिशियन