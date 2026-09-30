आगरा में दौड़ते-दौड़ते अचानक रुक गईं सांसें, 15 वर्षीय किशोर की हुई मौत

संवाद सूत्र, आगरा। सुबह बच्चों के साथ दौड़ लगाने निकले 15 वर्षीय किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मंगलवार को मौत हो गई। गांव से बाहर निकलते ही उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। साथ मौजूद बच्चों ने इसकी सूचना स्वजन को दी। स्वजन उसे तत्काल शमसाबाद स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

निबोहरा के गांव पल्टुआपुरा निवासी 15 वर्षीय ग्रीस कुमार पुत्र पोहप सिंह मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे घर से बच्चों के साथ दौड़ लगाने के लिए निकला था। गांव से बाहर निकलते ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी हालत बिगड़ती देखकर साथ मौजूद बच्चों ने स्वजन को सूचना दी।