जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार शाम गंभीर लापरवाही सामने आई। वीआइपी रोड कहे जाने वाले ताज पूर्वी गेट मार्ग पर दो बैरियर पार कर आगरा के नंबर की कार पूर्वी गेट तक पहुंच गई। इससे ताजमहल पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ने के बाद कार को सीज कर दिया। कार के पूर्वी गेट तक पहुंचने से सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था रेड जोन (स्मारक परिसर) और यलो जोन (500 मीटर की परिधि) में बंटी हुई है। रेड जोन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और यलो जोन में पुलिस व पीएसी के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं। शनिवार शाम करीब 6:45 बजे ताजमहल बंद हो चुका था। इसी दौरान शिल्पग्राम की ओर से तेज गति से आई आगरा के नंबर की कार पूर्वी गेट तक पहुंच गई।

इसका 13 सेकेंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है, जिसमें कार के पास खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। होटल अमर विलास और ताज खेमा बैरियर पर तैनात सुरक्षाकर्मी तमाशबीन बने रह गए। बाद में उन्होंने कार का पीछा किया।

पूर्वी गेट के नजदीक जाकर कार रुकने पर पुलिस ने फतेहाबाद के अमित उपाध्याय और राजस्थान के धौलपुर के मनिया के अंकित कुशवाहा को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक युवक के बचकर भागने की बात कही। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि दोनों युवकों का मेडिकल कराने के साथ चालान किया गया है। गाड़ी सीज कर दी गई है।