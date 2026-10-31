मिठाई-नमकीन में क्या मिलाया, कहां से आया कच्चा माल, अब हर बात का देना होगा हिसाब

जागरण संवाददाता, आगरा। मिठाइयों में अब एल्युमिनियम व अन्य भारी धातुओं के वर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी मिठाई में 99.9 प्रतिशत शुद्ध चांदी का वर्क ही प्रयोग होगा। इसी तरह से काजी या फिर बादाम के नाम पर मूंगफली के चूरे के प्रयोग पर रोक लग गई है। दुकानदार अक्सर पिस्ता बताकर यह खेल करते हैं। दुकानदारों से लेकर निर्माता तक की जवाबदेही तय की गई है।

मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने अहम कदम उठाया है। मिठाई-नमकीन में क्या-क्या मिलाया गया है। कच्चा माल कहां से आया है, इन सब बातों का हिसाब अनिवार्य रूप से देना होगा। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त डा. रोशन जैकब ने सभी सहायक खाद्य आयुक्त को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

निरीक्षण के दौरान तय किए गए पैरामीटर का पालन किया जाएगा। आगरा मंडल के सहायक आयुक्त खाद्य एसएस हैदर आबिदी ने बताया कि अनुमन्य सिंथेटिक रंग का प्रयोग मानकों के अनुरूप किया जाएगा। यह 100 पीपीएम के भीतर होना चाहिए।