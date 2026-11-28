जागरण संवाददाता, आगरा। छीपीटोला स्थित भारतीय स्टेट बैंक में शुक्रवार को एक ठग सूटबूट पहनकर पहुंच गया। यहां काउंटर से दूसरे खाताधारक की पासबुक उठाकर अपनी फोटो चिपका ली और 46 हजार रुपये निकालने के लिए नकद निकासी का फार्म भर दिया लेकिन हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर उसकी पोल खुल गई। बैंक कर्मचारियों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

उसके खिलाफ रकाबगंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित फरीदाबाद का रहने वाला है। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि फरीदाबाद निवासी दीपचंद शुक्रवार दोपहर सूट पहनकर बैंक के काउंटर पर पहुंचा। उसने महिला कर्मचारी से कहा कि उसकी पासबुक रह गई थी। कर्मचारी पासबुक निकालकर चेक कर रही थी।

तभी आरोपित ने एक पासबुक उठाकर उसे अपनी बताते हुए खाते में बैलेंस पूछ लिया। उसने बताया कि उसका चेक बाउंस हो गया है। कर्मचारी ने कंप्यूटर पर खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें 47 हजार रुपये थे। इस दौरान आरोपित ने स्क्रीन पर ग्राहक के हस्ताक्षर भी देख लिए।

इसके बाद आरोपित ने पासबुक पर अपना फोटो चिपका दिया और 46 हजार रुपये का नकद निकासी का बाउचर भरकर दूसरे काउंटर पर पहुंच गया। वह खुद को कृष्ण कुमार बता रहा था। कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने हस्ताक्षर मिलाए। हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर बैंक मैनेजर को जानकारी दी गई।