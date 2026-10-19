आगरा रोडवेज में नकली UDID कार्ड का भंडाफोड़, अपडेटेड ई-टिकटिंग मशीनों ने खोली फर्जीवाड़े की पोल  

जागरण संवाददाता, आगरा। रोडवेज बसों में दिव्यांगता के फर्जी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआइडी) कार्ड से सफर करने वाले लोगों की पोल खुलने लगी है।

अपडेट हुई ई-टिकट मशीन स्कैन करते ही उसकी असली और नकली की कहानी बयान कर देते हैं। हर रोज एक दर्जन के करीब ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बजाय उनकी टिकट बनाकर छोड़ दिया जाता है।

हाल ही में ई-टिकट मशीन को अपडेट किया गया है। जिससे यूडीआइडी कार्ड के अलावा अन्य कार्डों को स्कैन कर एंट्री दर्ज की जाती है। इसके पहले यह व्यवस्था मैन्युअली थी। जिससे फर्जी और नकली कार्ड की पहचान नहीं हो पाती थी।

आगरा क्षेत्र से लगभग 750 बसों का संचालन होता है। जिनमें फर्जी यूडीआइडी और उसकी फोटाे कापी को स्कैन करते ही पता चल रहा है। हर रोज ऐसे लगभग एक दर्जन लोग पकड़ में आ रहे हैं। फर्जी यूडीआइडी और उसकी फोटो कापी को जब्त कर लिया जाता है। यात्रियों के सत्यापन में अब ई-टिकटिंग मशीन अहम भूमिका निभा रही है। दिव्यांग यात्रियों को मिलने वाली सुविधा में भी लोग सेंध मारी कर रहे हैं। पहले परिचालक को कार्ड दिखाकर यात्रा करने की स्थिति में उसकी वास्तविकता की जांच करना मुश्किल होता था। अब ऐसा नहीं है।

क्या हैं यूडीआइडी कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआइडी) दिव्यांगजनों की पहचान के लिए जारी किया जाने वाला आधिकारिक कार्ड है। रोडवेज में किराये में छूट या निश्शुल्क यात्रा का लाभ संबंधित राज्य परिवहन निगम के लागू नियमों और पात्रता की शर्तों के अनुसार मिलता है। हर दिव्यांग व्यक्ति के लिए प्रत्येक श्रेणी की बस में एक जैसी छूट होना जरूरी नहीं है।