आगरा में अनूठा विरोध, 'झुनझुना' बजा यमुना की बदहाली पर जगाई सरकार

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना की बदहाली और सरकारी उदासीनता के विरोध में रविवार को रिवर कनेक्ट कैंपेन के सदस्यों ने यमुना आरती स्थल पर अनोखे अंदाज में झुनझुना दिवस मनाया। सदस्यों ने झुनझुने बजाकर जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। इस दौरान ‘आगरा को क्या मिला? झुनझुना, झुनझुना!’ के नारे लगाए गए।

संयोजक बृज खंडेलवाल ने कहा कि संगठन लंबे समय से यमुना के पुनर्जीवन की मांग उठा रहा है। नदी में सालभर ताजे पानी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने, ताजमहल के डाउनस्ट्रीम में बैराज बनाने, तलहटी से गाद और गंदगी हटाने तथा यमुना की सहायक नदियों के संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने साबरमती नदी माडल की तर्ज पर यमुना रिवरफ्रंट विकसित करने की मांग भी उठाई।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लगातार यमुना की बदहाली पर संघर्ष किया जा रहा है। 12 साल तक शहरवासी यहां विभिन्न तरह से आवाज उठाते रहे। शाम को यमुना आरती की जा रही है। रेत से स्नान किया गया लेकिन आगरा के 9 विधायकों और दोनों सांसदों, राज्यसभा सदस्य ने यमुना का कल्याण कराने के लिए कोई पहल अब तक नहीं की है।