मोबाइल नंबर ब्लॉक किया और ठुकरा दी दोस्ती, तक चाकू से किया था गले पर हमला, आगरा में सिरफिरे युवक ने बताई घटना

जागरण संवाददाता, आगरा। शास्त्रीपुरम में जेसीबी चौराहे के पास चाकू से युवती का गला काटने के आरोपित ओमकार को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित दूसरे राज्य में भागने की तैयारी में था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद आरोपित तक पहुंची। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि युवती ने उसका माेबाइल नंबर ब्लाक कर दिया था। वह बात करने को तैयार नहीं था। जिससे क्रुद्ध होकर वह चाकू लेकर उसकी हत्या करने पहुंचा था।

युवती साहस दिखाते हुए उससे भिड़ गई। लोगों को आता देख उसने वहां से भागना पड़ा। शास्त्रीपुरम क्षेत्र निवासी 18 वर्ष की स्कूटी सवार युवती को बुधवार सुबह जेसीबी चौराहे पास के ओमकार ने बाइक आगे लगाकर रोक लिया था।