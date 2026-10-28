आगरा में चूल्हे पड़े ठंडे, 27 घंटे बाद भी नहीं लौटी PNG; चालू होने का बढ़ाया समय

जागरण संवाददाता, आगरा। Green Gas ने पाइपलाइन की मरम्मत के बाद बुधवार सुबह 11 बजे से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति बहाल करने का दावा किया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उपभोक्ताओं के घरों तक गैस नहीं पहुंची। सप्लाई शुरू होने के इंतजार में लोग परेशान होते रहे।

बुधवार सुबह 11 बजे का समय बीतने के बाद भी गैस नहीं मिली तो उपभोक्ताओं ने जानकारी के लिए संबंधित लोगों को फोन मिलाने शुरू कर दिए। इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। कस्टमर केयर से बार-बार समय सीमा बढ़ाई जाती रही। खंदारी, दयालबाग, टीपी नगर के आसपास के क्षेत्रों में दिन में कई बार गैस का आना-जाना जारी रहा। सिकंदरा, आवास विकास कॉलोनी में तो पूरे दिन सप्लाई ठप रही। डिनर पर भी संकट है।

ग्रीन गैस के अधिकारियों ने रात आठ बजे बात करने पर बताया कि रात एक से दो बजे के बीच सप्लाई शुरू होने की संभावना जताई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को गुरुवार सुबह तक भी इंतजार करना पड़ सकता है।

80 हजार कनेक्शन धारक प्रभावित आगरा में ग्रीन गैस के कुल 80 हजार कनेक्शन हैं। इनमें से 70 हजार घरेलू और 10 हजार कमर्शियल कनेक्शन हैं। सभी जगह मंगलवार शाम पांच बजे से आपूर्ति प्रभावित है। बुधवार रात आठ बजे तक सप्लाई प्रभावित रहने से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है। पीएनजी की आपूर्ति ठप रहने से लोगों की रसोई का बजट और दिनचर्या दोनों बिगड़ गए।