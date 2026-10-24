बंगाल और ओडिशा से सप्लाई में कमी के चलते आगरा में पान हुआ महंगा, शौकीनों की जेब होगी ढीली

जागरण संवाददाता, आगरा। त्योहारों के बीच अब पान भी लोगों की जेब को चूना लगा रहा है। पान के पत्तों की कीमतों में अचानक उछाल आने से दुकानदारों से लेकर शौकीनों तक का बजट बिगड़ गया है। सबसे ज्यादा असर बंगाल और ओडिशा से आने वाले मिठुआ पान पर पड़ा है।

चार दिन पहले तक जिस पान की डोली (190 पत्ते) 350 रुपये में मिल रही थी, उसके दाम अब बढ़कर 900 रुपये तक पहुंच गए हैं। वहीं, बनारस से आने वाले बनारसी पान की डोली भी 500 रुपये से बढ़कर करीब 600 से 620 रुपये की हो गई है। इसके चलते अब मसाले पान का जोड़ा जो पहले 10 रुपये में मिलता था, उसके लिए अब 22-24 रुपये देने पड़ रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई बहुत कम हो गई है। ओडिशा में पानी से फसल भी बर्बाद हुई। किसान भी अब खेती कम करते हैं। इन सबके कारण दाम बढ़ रहे हैं। पान कारोबारियों का कहना है कि बंगाल और ओडिशा से आने वाला मीठा पान ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। इसकी मांग अधिक होने और सप्लाई कम होने के कारण कीमतों में तेजी आ रही है।

4 दिन में डोली के दाम 550 रुपये तक बढ़ गए हैं। बनारसी पान की डोली के लिए अब 600 से 620 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। एक पान का पत्ता 10 रुपये तक मिल रहा है, जो नवरात्र पर सात रुपये का बिका था। उससे पहले वो पांच रुपये का था।