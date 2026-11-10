आगरा में न्यू दक्षिणी बाईपास पर तीसरी आंख का पहरा, 96 कैमरों से होगी निगरानी

संवाद सूत्र, अकोला (आगरा)। न्यू दक्षिणी बाईपास पर अब तीसरी आंख का पहरा रहेगा। 32.8 किलोमीटर लंबे इस बाईपास पर 96 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरो से वाहनों की आवागमन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही दुर्घटना या आपराधिक घटना होने पर संबंधित वाहन और आरोपितों की पहचान करने में भी पुलिस और एनएचएआई के कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

450 करोड़ की लागत से बने न्यू दक्षिणी बाईपास का 2016 में लोकार्पण हुआ था। इस बाईपास बनने के बाद से दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। ये वाहन इस बाईपास से डायवर्ट होकर सीधे ग्वालियर, जयपुर की ओर गुजर जाते हैं। यह मथुरा आगरा दिल्ली हाईवे से ग्वालियर हाईवे को जोड़ता है। इसे ताजनगरी को जाम से मुक्ति दिलाने में संजीवनी माना जाता है।

न्यू दक्षिणी बाईपास पर 96 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बाईपास पर कैमरे लगाए जाने से निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। एनएचएआइ के कर्मचारियों और पुलिस को भी इन कैमरों से मदद मिलेगी। लूट और छिनैती की घटनाओं पर लगेगा अंकुश न्यू दक्षिणी बाईपास पर पूर्व में लूटपाट और छिनैती जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह बाईपास मलपुरा, किरावली, कागारौल और अछनेरा क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में कैमरों से पूरे मार्ग की निगरानी होने पर आपराधिक वारदातों की रोकथाम और घटनाओं के पर्दाफाश में पुलिस और एनएचएआई के कर्मचारियों को मदद मिलेगी।