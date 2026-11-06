आगरा नगर निगम सदन की हंगामेदार शुरुआत, भाजपा और बसपा पार्षदों में टकराव

जागरण संवाददाता आगरा। करीब साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद शुक्रवार को नगर निगम का सामान्य सदन शुरू हुआ। नगर निगम के सदन कक्ष में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य समेत अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। सदन की शुरुआत पार्षदों को मिठाई खिलाकर की गई, लेकिन बैठक शुरू होते ही माहौल गरमा गया।

सदन में आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठे बसपा पार्षद सुनील शर्मा। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के अपनी बात रखने से पहले ही बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और सदन में ही धरने पर बैठ गए। उनके इस विरोध के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। भाजपा और बसपा के पार्षद आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते सदन का माहौल गरमा गया और तीखी नोकझोंक होने लगी।