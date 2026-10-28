आगरा में मतगणना के दौरान रात डेढ़ बजे बवाल: सपा-भाजपा समर्थक भिड़े, प्रत्याशी का कुर्ता फाड़ा; धरने पर बैठे BJP उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, आगरा। विधान परिषद शिक्षक चुनाव की मतगणना के दौरान मंगलवार रात गहराने के साथ-साथ माहौल गर्माता रहा। रात डेढ़ बजे सपा और भाजपा समर्थक भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी डा.आकाश अग्रवाल ने मारपीट कर कुर्ता फाड़ने के आरोप लगाए। कुछ देर बाद भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान मतगणना रुक गई।

मंगलवार सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना में रात नौ बजे दूसरे राउंड की गणना पूरी हो चुकी थी। सपा प्रत्याशी डा.आकाश अग्रवाल तीन हजार वोटों से आगे हो गए। हालांकि प्रशासन ने रात साढ़े 12 बजे तक दूसरे राउंड की गणना के परिणाम घोषित नहीं किए। रात एक बजे डा.आकाश पांडाल से समर्थकों के साथ बाहर निकले, उनका कुर्ता फटा हुआ था। उनका कहना था कि भाजपा प्रत्याशी की ओर से पुनर्गणना के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा था।