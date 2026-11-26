जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो निर्माण कार्य के चलते गुरुवार रात एमजी रोड पर रावली पुलिया के पास चार घंटे यातायात बंद रहेगा। रात 12 बजे से दोनों लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेट्रो पुल पर भारी स्टील गर्डर रखने की तैयारी की जाएगी। कार्य के चलते टूंडला-आगरा रेल खंड पर भी करीब तीन घंटे ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा।

रावली पुलिया पर रखे जाने वाले गर्डर का वजन 360 मीट्रिक टन और चौड़ाई साढ़े चार मीटर है। सामान्य मेट्रो गर्डर करीब 28 मीटर लंबे और 160 मीट्रिक टन वजन के होते हैं। ऐसे में यह गर्डर आकार और वजन दोनों में काफी बड़ा है। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, गर्डर की लांचिंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्य के दौरान सुरक्षा को देखते हुए एमजी रोड पर वाहनों का आवागमन रोका जाएगा।