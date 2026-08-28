आगरा मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट, इस तारीख से मॉल रोड पर दौड़ेगी Metro

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम अक्टूबर के पहले सप्ताह से माल रोड पर मेट्रो दौड़ने जा रही है। यह डिपो की लाइन मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर से जुड़ी है। दो किमी लंबी लाइन का कार्य पूरा हो गया है।

विभिन्न तकनीकी परीक्षण भी हो चुके हैं। यह लाइन चालू होने से मेट्रो के आवागमन में आसानी रहेगी। उधर, मेट्रो के पहले कॉरिडोर के पांच स्टेशनों की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त से जैसे ही अनुमति मिलती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लोकार्पण की तिथि मांगी जाएगी। इसके बाद मेट्रो का संचालन शुरू होगा।

शहर में मेट्रो के दो कॉरिडोर हैं। कमिश्नरी में मेट्रो का डिपो बना हुआ है। दूसरा डिपो एएसआई कार्यालय के पीछे बन रहा है। एमजी रोड से दूसरे डिपो तक नई लाइन बिछाई गई है। यह कार्य पूरा हो गया है। शुक्रवार को यूपीएमआरसी की टीम ने निरीक्षण किया।

टीम ने पाया कि एक माह में ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह से माल रोड पर मेट्रो का दौड़ना शुरू होगा जो डेढ़ माह तक चलेगा। वहीं बिजलीघर चौराहा से आरबीएस कॉलेज तक मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार हो गया है।

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण भी कर लिया है। अभी तक छह किमी लंबे ट्रैक को मेट्रो संचालन की अनुमति नहीं मिली है। इसी के चलते मेट्रो का संचालन कब से शुरू होगा, इसे लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि आयुक्त की जैसे ही अनुमति मिलेगी। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय बनाकर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से मेट्रो के लोकार्पण की तिथि मांगी जाएगी फिर जनता के लिए मेट्रो का संचालन शुरू होगा।

तेजी से बन रहे हैं दो स्टेशन नेशनल हाईवे-19 पर गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन का तेजी से निर्माण चल रहा है। यह कार्य दो से तीन माह में पूरा होगा। इससे मेट्रो का पहला कारिडोर बनकर तैयार हो जाएगा।

इससे कार्य समय पर पूरा होगा और मेट्रो के संचालन में देरी नहीं होगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा है। इसमें 14 एलीवेटेड स्टेशन बनेंगे। रावली पुलिया और भगवान टाकीज चौराहा पर 55 से 62 मीटर लंबा स्टील गर्डर बिछाया जा रहा है।