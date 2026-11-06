आगरा के बंद कोचिंग सेंटर में मिला लापता गणित शिक्षक का शव, इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना जगदीशपुरा की आवास विकास कालोनी सेक्टर तीन में बंद पड़े कोचिंग सेंटर में गुरुवार दोपहर शव मिला है। सोमवार से गायब गणित के शिक्षक ओपी यादव का शव होने की आशंका जताई जा रही है।

सेक्टर सात स्थित शिवालिक स्कूल में शिक्षक ओपी यादव का सोमवार से मोबाइल फोन बंद था। वह सेक्टर तीन में बीएस प्लाज़ा में भूतल पर गणित की क्लासेज लेते थे। मंगलवार को बच्चे कोचिंग में आए तो बंद थी। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को भी कोचिंग सेंटर नहीं खुला। शुक्रवार सुबह मार्केट के लोगों को कोचिंग से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।