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चाय बनाते समय लीकेज से सिलेंडर में धमाका, आगरा में बाल-बाल बचा परिवार

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:56 PM (IST)

आगरा के पचगई खेड़ा गांव में चाय बनाते समय एलपीजी सिलेंडर में लीकेज से आग लग गई और फिर धमाका हो गया। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते घर से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि मकान क्षतिग्रस्त हो गया।

आगरा के पंचगई खेड़ा में सिलिंडर में धमाके के बाद क्षतिग्रस्त मकान।

आगरा के पंचगई खेड़ा में सिलिंडर में धमाके के बाद क्षतिग्रस्त मकान।

HighLights

  1. गैस लीकेज के कारण लगी आग, परिवार सुरक्षित निकला।

  2. धमाके से मकान की दीवारें ढहीं, बड़ा हादसा टला।

जागरण संवाददाता आगरा। थाना एकता क्षेत्र अंतर्गत पचगई खेड़ा गांव में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घर में चाय बनाते समय अचानक एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कुछ ही देर बाद जोर का धमाका हुआ। गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटने से ठीक पहले परिवार के सभी सदस्य तुरंत घर से बाहर भाग निकले, जिससे एक बड़ी जनहानि होने से बच गई।

धमाके से ढहीं दीवारें, दहशत में आए ग्रामीण

पचगई खेड़ा निवासी उदयभान के घर में रसोई के भीतर चाय बनाई जा रही थी। इसी दौरान गैस चूल्हे के पाइप में हुए रिसाव (लीकेज) के कारण अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक परिवार वाले कुछ समझ पाते, सिलेंडर ने आग पकड़ ली। खतरा भांपकर परिजनों ने समझदारी दिखाई और तुरंत घर से बाहर की ओर दौड़े।

दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

कुछ ही पलों में सिलेंडर भीषण धमाके के साथ फट गया। ब्लास्ट इतना तीव्र था कि उदयभान के मकान की दीवारें ढह गईं और दरवाजे टूटकर दूर जा गिरे। धमाके की गूंज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

शुरुआती जांच में पाइप में गैस रिसाव बना हादसे का कारण

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण एलपीजी पाइप से गैस का रिसाव बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।