जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र पुराना हो गया है या फिर खो गया है तो इसे घर बैठे बनवा सकते हैं। इसे बनवाने के लिए आपको मतदाता सेवा केंद्र या फिर जिला निर्वाचन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कीजिए और फिर एक माह में पहचान पत्र डाक से आपके घर पहुंचेगा। छह मतदाता सेवा केंद्रों में हर सप्ताह 25 से 30 आवेदन पहुंचते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि पहचान पत्र के लिए आनलाइन और मैनुअल तरीके से आवेदन किया जा सकता है।



