आगरा में युवती से शादी का नाटक करके जिम ट्रेनर ने सात लाख हड़पे, मुकदमा हुआ दर्ज

जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर के एक जिम प्रशिक्षक ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा शारीरिक शोषण किया। अपनी पत्नी को मृत बता युवती से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की पार्टी देने खरीदारी के नाम पर युवती से सात लाख रुपये हड़प लिए। जिम प्रशिक्षक के स्वजन ने दहेज के लिए युवती का उत्पीड़न किया। पहली पत्नी के जीवित होने का पता चलने पर पीड़िता ने विरोध किया तो उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया।

पीड़िता ने कमला नगर थाने में जिम प्रशिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि मई 2022 में वह कमला नगर स्थित फिटनेस फाइव जिम करने जाती थी। वहां पर उसकी मुलाकात दिल्ली के सुभाष नगर निवासी जिम प्रशिक्षक सागर हरजाई से हुई। सागर ने प्रशिक्षण के दाैरान उससे मित्रता कर ली। सागर ने बताया कि उसकी पत्नी की वर्ष 2020 में मौत हो चुकी है।

वह अब उससे प्यार करता है। सागर की बात पर युवती ने विश्वास कर लिया। युवती का आरोप है कि सागर वर्ष 2024 में उसे कमला नगर स्थित एक फ्लैट पर लेकर गया। वहां पर उसे शारीरिक संबंध बनाए, विरोध करने पर कहने लगा कि उससे शादी करेगा। जुलाई 2025 में पिता रिश्ते करने की बात उसके घर पर आएंगे।

युवती के मुताबिक सागर ने पांच फरवरी 2026 को उससे दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लिया। उसने फरवरी में ही आगरा में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। उन्होंने दिल्ली में शादी की पार्टी भी आयाेजित की। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उस पर शराब पीने का दबाव बनाया जाता। इसी बीच उसे पता चला कि सागर की पहली पत्नी जीवित है। दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है।