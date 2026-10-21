आगरा के जनकपुरी महोत्सव में सोने की चूड़ियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महाराष्ट्र के ठाणे से दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। जनकपुरी महोत्सव में उमड़ी भीड़ में व्यापारी नेता के छोटे भाई की पत्नी की हाथों से सोने की चूड़ियां अंतराज्यीय बांगड़ी कटिंग गिरोह के सदस्यों ने पार की थीं। सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग से मिले सुराग की मदद से सिकंदरा पुलिस ने वारदात करने वाले वाले गिरोह के दो सदस्यों इरफान और गणेश को महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों से चूड़ी बरामद कर ली गई हैं।

डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार ने बताया कि आठ अक्टूबर को शाहगंज निवासी व्यापारी नेता हेमंत भोजवानी परिवार के साथ जनकपुरी महोत्सव में आए थे। जनकपुरी महल के दर्शन करते समय उनके छोटे भाई दिवंगत किशोर कुमार की पत्नी राधिका के हाथों से 30 ग्राम सोने की दो चूड़ियां पार कर दी गई थीं।