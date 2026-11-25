जागरण संवाददाता, आगरा। सरकारी अस्पतालों में आंखों की जांच कराने के बाद लोग चश्मे के लिए नौ महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 14 वर्ष तक के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निश्शुल्क चश्मा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल में बजट मिलना था लेकिन अब 25 लाख रुपये मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग दिसंबर में लोगों को चश्मे वितरित करेगा।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आठ से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आंखों की स्क्रीनिंग कराई जाती है। आंखों की रोशनी कमजोर होने पर निश्शुल्क चश्मे दिए जाते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने वाले 45 से अधिक आयु के लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होने पर चश्मे उपलब्ध कराए जाते हैं।