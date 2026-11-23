विद्याराम नरवार, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के 21 जिलों के करीब 5500 फीडरों में आगरा का बरौली फीडर एक बिजली चोरी के मामले में पहले स्थान पर है। डिस्काॅम के सर्वाधिक बिजली चोरी वाले टाॅप-10 फीडरों की सूची में बरौली नंबर एक फीडर 60.27 प्रतिशत बिजली चोरी कर पहले पायदान पर है।

इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिस्काॅम को 11.85 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में इस फीडर पर सर्वाधिक चोरी होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बरौली अहीर सब स्टेशन से पोषित फीडर से पांच गांव गुतिला, नौबरी, रजरई, रामनगर और बरौली अहीर के अलावा कुछ शहरी क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जाती है। इसमें कुल 5310 कनेक्शन हैं। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए डीवीवीएनएल की टीम ने जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी की। अभियान में मीटर बाइपास कर बिजली चोरी करते 311 उपभोक्ता पकड़े गए।

इनके विरुद्ध बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिजली चोरी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए बिजली चोरी पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व हानि पर सीधे कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।