आगरा: ताजगंज मोक्षधाम में कुत्ते का अंतिम संस्कार, हिंदूवादी नेता की शिकायत पर FIR

जागरण संवाददाता, आगरा। श्मशान घाट पर कुत्ते की चिता जलाने की घटना से ताजगंज मोक्षधाम में विवाद हो गया। बुधवार को परिचित के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हिंदूवादी नेता अनुपम शर्मा ने इस मामले में थाना ताजगंज में तहरीर दी। उन्होंने श्मशान घाट प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों, प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उनका कहना है कि इस कार्य से हिंदू धर्म और समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कैंट निवासी अनुपम शर्मा पूर्व में कई हिंदू संगठनों से जुड़े रहे हैं। उनके अनुसार, बुधवार को वे परिचित के शव का अंतिम संस्कार कराने ताजगंज मोक्षधाम पहुंचे थे। वहां उन्होंने मानव शवों की चिताएं जलाने वाले स्थान पर कुत्ते की चिता जलती देखी।