आगरा से नवी मुंबई और बेंगलोर फ्लाइट का बदला टाइम, IndiGo का आया विंटर शिड्यूल

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को 25 अक्टूबर से अपनी यात्रा की टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ दोनों रूट की उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव हो गया है। उड़ानों की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद और लखनऊ फ्लाइट की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में विंटर शेड्यूल में सिर्फ दो ही फ्लाइट का संचालन होगा। निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट से वर्तमान में इंडिगो कंपनी की दो फ्लाइट हैं। नई किसी फ्लाइट को अनुमति नहीं मिली है।



