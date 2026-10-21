आगरा से नवी मुंबई और बेंगलोर फ्लाइट का बदला टाइम, IndiGo का आया विंटर शिड्यूल
आगरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु और नवी मुंबई की उड़ानों का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर से लागू होगा, जिससे आगमन-प्रस्थान के ...और पढ़ें
HighLights
25 अक्टूबर से आगरा एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल लागू।
यात्री पुल मरम्मत के कारण 30-45 मिनट पहले निकलें।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को 25 अक्टूबर से अपनी यात्रा की टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ दोनों रूट की उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव हो गया है। उड़ानों की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद और लखनऊ फ्लाइट की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में विंटर शेड्यूल में सिर्फ दो ही फ्लाइट का संचालन होगा। निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट से वर्तमान में इंडिगो कंपनी की दो फ्लाइट हैं। नई किसी फ्लाइट को अनुमति नहीं मिली है।
- बेंगलुरु से आगरा आने वाली फ्लाइट नए शेड्यूल में दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। आगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी। इस फ्लाइट का संचालन सात दिन होगा।
- नवी मुंबई से आगरा आने वाली फ्लाइट दोपहर 3:15 बजे पहुंचेगी। आगरा से नवी मुंबई की दोपहर 3:50 बजे उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट का संचालन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को होगा।
30 से 45 मिनट पहले घर से निकलें यात्री
ईदगाह-खेरिया मोड़ रेल ओवर ब्रिज 90 दिन के लिए बंद हो गया है। रेलवे टीम 10 करोड़ रुपये से पुल की मरम्मत कर रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से 30 से 45 मिनट पूर्व घर से निकलने की अपील की है। जाम के चलते उनकी फ्लाइट छूटने की स्थिति न बने।