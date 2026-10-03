आगरा दिल्ली हाईवे पर तीन दिन भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, जनकपुरी में पार्किंग स्थल किए गए तय

जागरण संवाददाता, आगरा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम बरात छह अक्तूबर को निकलेगी। सात से नौ अक्टूबर तक जनकपुरी महोत्सव में भीड़ उमड़ेगी। जिसे देखते हुए शहर की आंतरिक और बाहरी यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सात से नौ अक्टूूबर तक दोपहर तीन से रात एक बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं, राम बरात वाली रात भारी वाहनों को शहर की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा। डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आयोजनों के लिए मार्ग परिवर्तन की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। राम बरात और जनकपुरी आयोजन में सुरक्षा के लिए ड्रोन से नजर रखी जाएगी।

रामबरात पर यह रहेगी पुराने शहर की यातायात व्यवस्थस छह अक्तूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर वाहनों का आगमन सामान्य रहेगा।

ग्वालियर मार्ग से मथुरा न्यू दक्षिणी बाईपास से होकर जाएंगे।

ग्वालियर मार्ग से फिरोजाबद, हाथरस, एटा रोहता नहर से इनर रिंग रोड होकर जाएंगे।

फतेहाबाद मार्ग से जयपुर के लिए भारी वाहन शमसाबाद से इरादतनगर से सैंया होकर जाएंगे।

फिरोजाबाद, हाथरस, एटा की ओर से आने वाली रोडवेज बसें जिन्हें आईएसबीटी जाना है, राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से जाएंगी। ईदगाह और बिजलीघर कुबेरपुर से इनर रिंग रोड, फतेहाबाद मार्ग, बालूगंज चौकी के सामने से बिजलीघर जाएंगी। ईदगाह आने के लिए माल रोड, सुल्तानपुरा होकर आना होगा। आतंरिक मार्ग परिवर्तन छह अक्तूबर की शाम चार बजे से सात अक्तूबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक यह व्यवस्था रहेगी।

जीवनी मंडी चौराहा से बेलनगंज की तरफ वाहन नहीं जाएंगे।

बेलनगंज चौराहा से घटिया आजम खां की तरफ कोई वाहन नहीं आएगा।

बेलनगंज चौराहा से कचहरी घाट होकर दरेसी पेट्रोप पंप के बीच सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

बेलनगंज से घटिया आजम खां चौराहा तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

फ्रीगंज से धूलिया गंज चौराहा की तरफ वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा।

घटिया आजम खां से फुलट्टी की तरफ वाहन नहीं जाएंगे।

फुलट्टी तिराहा से तिलक बाजार, फुव्वारा, कश्मीरी बाजार की तरफ वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।

हॉस्पिटल रोड कोतवाली तिराहा से फुव्वारा की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा।

सात अक्तूबर को राम बरात के स्वरूप मनकामेश्वर मंदिर से जनकपुरी के लिए रवाना होंगे। भावना स्टेट चौराहे से जनकपुरी महल तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

जनकपुरी महोत्सव में तीन दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक जनकपुरी महोत्सव का आयोजन इस बार भावना एस्टेट में किया जा रहा है। सात अक्तूबर से नौ अक्तूबर के बीच हाईवे पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। दोपहर तीन से रात एक बजे तक हाईवे पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पांच प्रवेश द्वार और अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।