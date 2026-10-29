अहमदाबाद के व्यापारी से दिल्ली में करोड़ों की ठगी, लोकेशन ट्रेस कर आगरा में क्राइम ब्रांच का छापा; 3 पकड़े

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोड़ों के सोने की ठगी के मामले में बुधवार की रात कोतवाली क्षेत्र में छापा मारकर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अपने साथ ले गई।

अहमदाबाद के सराफा कारोबारी से दो सप्ताह पहले करोड़ों के सोने के जेवरात दिल्ली के पते पर मंगवाए गए थे। जेवरात वहां पहुंचने के बाद रकम का भुगतान नहीं करने पर सर्राफ ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज कराया।