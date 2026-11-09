अब पोस्ट ऑफिस भी दिखेंगे Gen Z की तरह कूल, अंदर जाकर आएगा अलग फील

जागरण संवाददाता, आगरा। डाकघर की पारंपरिक पहचान को बदलकर युवाओं की पसंद के मुताबिक नया रूप देने की तैयारी है। शहर का पहला जेन-जी पोस्ट आफिस दयालबाग स्थित डाकघर में बनाया जा रहा है। इसके लिए चल रहा काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। विभाग की ओर से 14 नवंबर से पहले सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

यहां डाकघर को केवल डाक सेवाओं तक सीमित न रखते हुए युवाओं के लिए सुविधाजनक और आकर्षक स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेन-जी पोस्ट आफिस में कैंटीन, लाइब्रेरी, बैठक और गेमिंग जोन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही दीवारों को भी आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि परिसर का माहौल युवाओं को पसंद आए।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस के आसपास पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं, गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में लोगों की सुविधा के लिए पूरे पोस्ट ऑफिस में वातानुकूलन की व्यवस्था की जाएगी। इससे परिसर में आने वाले लोगों को गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म हवा मिलेगी।