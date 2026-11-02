दीवाली से पहले मिठाई पर महंगाई के बादल, कमर्शियल सिलिंडर महंगा होने पर आगरा में असर

जागरण संवाददाता, आगरा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से व्यावसायिक सिलिंडर के रेट में बढ़ोत्तरी कर दी। तीसरे माह सिलिंडर के रेट में साढ़े नौ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। पांच किग्रा के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) में दो रुपये बढ़े हैं। व्यावसायिक सिलिंडर महंगा होने का असर नाश्ता से लेकर खानपान पर भी पड़ेगा। जलेबी से लेकर बेढ़ई सहित अन्य में एक से डेढ़ रुपये की बढ़ोत्तरी से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

वहीं जिले की 89 एजेंसियों में साढ़े 14 लाख घरेलू और 70 हजार व्यावसायिक सिलिंडर के कनेक्शन हैं। माह की पहली तारीख को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सिलिंडरों के रेट में बदलाव किया जाता है। रविवार सुबह सात बजे व्यावसायिक सिलिंडर के रेट में साढ़े नौ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई। अब सिलिंडर 2873.50 रुपये में मिलेगा। पांच किग्रा के एफटीएल सिलिंडर में दो रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। अब यह 769 रुपये में मिलेगा।

त्योहार से पहले हुई इस मूल्य वृद्धि का असर दीपावली पर बिकने वाली मिठाई पर भी देखने को मिल सकता है। बड़े प्रतिष्ठित हलवाई तो मूल्यवृद्धि करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि बिक्री पर असर देखने को मिलेगा लेकिन मोहल्लों में चल रही छोटी दुकानों पर मिठाई की कीमत बढ़ाने की आशंका है।